Wernigerode. - Kürbiswiegen, regionale Produkte und traditionelle Landwirtschaft – all das konnten die Besucher des Bürgerparks in Wernigerode erleben. Anlass war der Regionaltag „Brotzeit“ am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 17 Uhr. Gemeinsam mit Partnern aus der Harzregion wollte das Bürgerpark-Team eine Plattform bieten, um das Interesse an regionalen Produkten und Lieferketten zu wecken.

