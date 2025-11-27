weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Pächter gesucht: Wer übernimmt das Brockenhotel? Entscheidung im Harz steht kurz bevor

Wer führt künftig das Brockenhotel? Nach dem überraschenden Ausstieg von Brockenwirt Daniel Steinhoff steht die Entscheidung über den neuen Pächter kurz bevor. Ein europaweites Bieterverfahren mit großem Interesse ist abgeschlossen – jetzt soll der Kreistag den Weg für die Zukunft des Harzgipfels freimachen.

Von Dennis Lotzmann 27.11.2025, 14:20
Für das Brockenhotel und die Gastronomie sucht die Kreisverwaltung aktuell einen neuen Pächter. Im mehrmonatigen Bieterverfahren ist nun ein finaler Abschluss in Sicht.
Für das Brockenhotel und die Gastronomie sucht die Kreisverwaltung aktuell einen neuen Pächter. Im mehrmonatigen Bieterverfahren ist nun ein finaler Abschluss in Sicht. Archivfoto: picture alliance/dpa

Schierke/Landkreis Harz. - Wer steigt im Brockenhotel als Pächter ein und übernimmt damit das Zepter vom bisherigen Brockenwirt Daniel Steinhoff? Eine Frage, die seit August im Raum steht und auf die es in Kürze eine Antwort geben soll.