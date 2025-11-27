Pächter gesucht Wer übernimmt das Brockenhotel? Entscheidung im Harz steht kurz bevor

Wer führt künftig das Brockenhotel? Nach dem überraschenden Ausstieg von Brockenwirt Daniel Steinhoff steht die Entscheidung über den neuen Pächter kurz bevor. Ein europaweites Bieterverfahren mit großem Interesse ist abgeschlossen – jetzt soll der Kreistag den Weg für die Zukunft des Harzgipfels freimachen.