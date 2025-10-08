Aus dem Sondervermögen Infrastruktur erhält Wernigerode im Vergleich zu anderen Kommunen Sachsen-Anhalts relativ wenig Geld. Wie die Verantwortlichen im Rathaus die millionenschwere Finanzspritze einsetzen wollen.

Wernigerode bekommt Millionen für Straßen, Schulen und Hochwasserschutz – aber weniger als erwartet

Kaputte Brücken gibt es nicht nur in Dresden oder Magdeburg, sondern auch in Wernigerode - wie hier am Hasenwinkel. Für ihre Instandsetzungen ist das Sondervermögen Infrastruktur unter anderem angelegt.

Wernigerode. - Ob Hochwasserschutz oder Instandsetzung von maroden Straßen und Schulen - Wernigerode kann die Zuweisung von 10,5 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ des Landes Sachsen-Anhalt gut gebrauchen. Allerdings erhält die Harz-Stadt damit deutlich weniger Geld, als ihre Verantwortlichen zunächst annahmen.