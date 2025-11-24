weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Ausflugstipps im Harz: Wernigerode im Advent: Sieben Geheimtipps abseits des Weihnachtsmarkt-Massentrubels

Ausflugstipps im Harz Wernigerode im Advent: Sieben Geheimtipps abseits des Weihnachtsmarkt-Massentrubels

Wernigerode ist für seinen Weihnachtsmarkt berühmt. Doch auch jenseits der großen Plätze wird Vorfreude geweckt. Mehrere Höfe und sogar Vorgärten sind echte Geheimtipps in der Adventszeit.

Von Sandra Reulecke 24.11.2025, 06:15
Weihnachtsmarkt 2025 in Wernigerode: An der Krellschen Schmiede ist bis weit in das neue Jahr hinein ein Wintermarkt zu finden.
Weihnachtsmarkt 2025 in Wernigerode: An der Krellschen Schmiede ist bis weit in das neue Jahr hinein ein Wintermarkt zu finden. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Adventsstimmung kommt in Wernigerode nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt auf. Abseits des Massentrubels locken ganz individuell gestaltete Höfe zum Verweilen, Schlemmen und Bummeln.