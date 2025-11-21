Advent im Harz Nach Drohanrufen im Vorfeld: Wernigerodes Weihnachtsmarkt ist offiziell eröffnet
Wernigerode erstrahlt im festlichen Glanz: Mit der Erleuchtung des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus beginnt die Adventszeit in der Harz-Stadt. Trotz jüngster Drohanrufe lassen sich Besucher und Einheimische die Vorfreude nicht nehmen.
Aktualisiert: 21.11.2025, 20:03
Wernigerode - In Wernigerode ist die Vorweihnachtszeit offiziell eingeläutet: Mit dem Einschalten der Baumbeleuchtung am historischen Rathaus ist der Weihnachtsmarkt in der Harz-Stadt am Freitag, 21. November, eröffnet worden.