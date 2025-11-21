weather wolkig
  4. Weihnachtsmarkt Wernigerode eröffnet trotz Drohanrufen – Polizei vor Ort

Wernigerode erstrahlt im festlichen Glanz: Mit der Erleuchtung des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus beginnt die Adventszeit in der Harz-Stadt. Trotz jüngster Drohanrufe lassen sich Besucher und Einheimische die Vorfreude nicht nehmen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 21.11.2025, 20:03
Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode ist offiziell eröffnet. Trotz mehrerer Drohanrufe gegen öffentliche Einrichtung der Stadt in der vergangenen Woche lassen sich die Einwohner der Harz-Stadt die Vorfreude auf den Advent nicht nehmen.
Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode ist offiziell eröffnet. Trotz mehrerer Drohanrufe gegen öffentliche Einrichtung der Stadt in der vergangenen Woche lassen sich die Einwohner der Harz-Stadt die Vorfreude auf den Advent nicht nehmen. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode - In Wernigerode ist die Vorweihnachtszeit offiziell eingeläutet: Mit dem Einschalten der Baumbeleuchtung am historischen Rathaus ist der Weihnachtsmarkt in der Harz-Stadt am Freitag, 21. November, eröffnet worden.