In Wernigerode ist es schöne Tradition, dass erfolgreiche Sportler für ihre Leistungen gewürdigt werden. Was sich nun daran ändern soll.

Wernigerode Sportlerehrung wird gestrichen: Was dahinter steckt

Die Sportlerehrung in Wernigerode steht vor dem Aus.

Wernigerode. - Sportler, die Erfolge für Wernigerode eingefahren haben, wurden bislang bei der Sportlerehrung ausgezeichnet. Die beliebte Veranstaltung wird nun gestrichen.

Und das nicht nur, weil die Stadt sparen müsse, so Kulturamtschefin Silvia Lisowski im Fachausschuss. Kreissportbund (KSB) und Landkreis würden eine ähnliche Ehrung ausrichten. Soll heißen, nahezu die gleichen Wernigeröder Sportler werden zweimal hintereinander geehrt. Weil die Auszeichnung von KSB und Landkreis höherwertig sei, könne man auf die Ehrung in Wernigerode verzichten, so Lisowski.

„Unsere Sportler erfahren natürlich weiter von uns Wertschätzung.“ Wie bisher sollen sich erfolgreiche Sportler ins Ehrenbuch des Sports eintragen und zudem eine Urkunde vom Oberbürgermeister erhalten. Anders verhält es sich bei den Ehrenamtlichen, die sich für den Sport in Wernigerode verdient gemacht haben. Auch sie wurden bislang bei der Sportlerehrung gewürdigt. „Wir wollen sie auch künftig ehren. Aber nicht bei einer Veranstaltung mit 400 Gästen, sondern in kleinem würdevollen Rahmen.“

Der Stadtrat soll am 21. März grünes Licht für die Änderungen geben. Vom Kulturausschuss gab es eine Empfehlung.