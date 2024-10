Rita Ahrens gestorben Wernigerode trauert um Förderin von Kultur und Sport

Sie war mehr als 25 Jahre lang in Wernigerodes Stadtverwaltung als stellvertretende Bürgermeisterin und Leiterin des Amts für Schule, Kultur und Sport aktiv. So erinnern sich Weggefährten an die vor Kurzem vestorbene Rita Ahrens.