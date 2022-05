Wernigeröder Familienzentrum sammelt Geschenke für Besucher der Harzer Tafeln

Jessica Munzke (links) und ihre Mitstreiter vom Wernigeröder Familienzentrum starten zum vierten Mal eine Geschenkaktion, an der sich die Lehrerin Elisa Lehmann und ihre Schüler vom Stadtfeld-Gymnasium erneut beteiligen.

Wernigerode - Es geht weihnachtlich zu im Wernigeröder Familienzentrum. Die Mitarbeiter stapeln bereits jetzt, Anfang November, bunt verpackte Geschenke in ihrem Domizil. „Die ersten 55 Pakte sind schon bei uns eingegangen – in nur vier Tagen. Das ist beachtlich“, sagt Ute Neumann vom Internationalen Bund (IB). In der kommenden Woche rechnet die Mitarbeiterin des Familienzentrums noch mit einer Steigerung. „Wir hatten schon viele Anrufer, die Geschenke angekündigt haben. Ich erwarte einen richtigen Ansturm.“