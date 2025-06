Barbara Arndt aus Wernigerode lebt gleich mehrere ihrer Träume: Sie feiert Erfolge als Model, hat die große Liebe gefunden – und erlebt jetzt eine Hochzeit wie aus dem Bilderbuch. Tränen fließen, Herzen schlagen höher, alles wirkt perfekt. Doch ganz so romantisch ist der Tag tatsächlich nicht. Was es damit auf sich hat.

Wernigerode/Osterwieck. - Tränen der Rührung, ein zärtlicher Kuss, zweimal „Ja ich will“: In diesem Jahr gehen gleich mehrere Träume der Wernigeröderin Barbara Arndt in Erfüllung: Gerade erst trat sie bei der Wahl zum „Top Model of the World“ an, nun schreitet sie zu romantischer Musik zum Altar.