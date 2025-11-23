Wernigerode erstrahlt im Advent in einem Meer aus Lichtern. Doch nicht nur neue Illuminationen, nostalgische Fahrgeschäfte und Handwerkskunst ziehen 2025 die Blicke auf sich. Die Sicherheitsvorkehrungen für den Festtrubel wurden unübersehbar verschärft.

Advent in Wernigerode: So schön ist der Weihnachtsmarkt 2025 (mit Bildergalerie)

Der Wernigeröder Weihnachtsmarkt 2025 bietet einen ungewohnten Anblick: Die Fassade des Rathauses ist schwarz.

Wernigerode. - Weihnachtsfans kommen in Wernigerode bereits jetzt voll auf ihre Kosten: Noch bis zum 22. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt in der Harz-Stadt mit Lichterglanz und Budenzauber satt. Was sind die Höhepunkte 2025 und was gibt es Neues zu entdecken?