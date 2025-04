Wernigerode. - Noch etwas tapsig, aber dafür sehr neugierig ist der jüngste Bewohner des Wernigeröder Wildparks Christianental: ein kleines Mufflon. „Es ist pünktlich zu Ostern am 19 April geboren worden“, berichtet René Lindemann, der Chef der Anlage. Und nicht nur das macht das Lamm zu etwas ganz besonderem.

Seine Mutter ist erst vor wenigen Wochen aus dem thüringischen Suhl in den Harz gezogen. „Sie kam schwanger zu uns“, so Lindemann. Die Tragzeit - also Schwangerschaft - bei Mufflons dauert rund fünf Monate.

Lesen Sie auch: Silberfuchs-Paar im Harz: Namenssuche im Wernigeröder Wildpark: Wie sollen die neuen Besucherlieblinge heißen?

Die Geburt sei reibungslos verlaufen und die Herde nehme den Nachwuchs gut an. Das kleine, noch namenlose Lamm sei ein Weibchen, etwa 25 Zentimeter groß und rund vier Kilogramm schwer - noch. Ausgewachsene Wildschaf-Weibchen können eine Schulterhöhe von bis zu 90 Zentimetern erreichen und bis zu 40 Kilogramm auf die Waage bringen. Mufflons werden bis zu 18 Jahren alt.

Auch interessant: Voller Veranstaltungskalender und neue Bewohner im Wernigeröder Wildpark Christianental

Lange wird das Mufflon-Baby wohl nicht das „Einzelkind“ seiner Herde bleiben. „Wir sind uns sehr sicher, dass bald weiterer Nachwuchs kommt“, kündigt Lindemann an. Übrigens: Mufflon-Weibchen sind bereits im Alter von acht bis neun Monaten geschlechtsreif - also gut möglich, dass das Junge schon im kommenden Jahr selbst Mutter wird.