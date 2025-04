Wernigerode. - Besucher des Wernigeröder Wildparks Christianental dürfen sich freuen. „Es gibt sehr wahrscheinlich bald Nachwuchs“, kündigt René Lindemann, der Chef der Anlage, an. Zu verdanken sei der zwei Neuzugängen.

Dabei handelt es sich um Mufflon-Weibchen. „Wir haben sie aus dem Tierpark in Suhl geholt“, informiert Lindemann. Zwar gebe es auch in Tiergärten und -parks in der näheren Umgebung Herden, „aber da war uns die Gefahr zu groß, dass sie mit unseren Tieren verwandt sind“, erläutert er.

Gekostet hat die Neuanschaffung nichts. „Sie sind über einen Tiertausch zu uns gekommen“, erläutert Lindemann. Das nutzen viele Zoos und Tiergärten bundesweit, um Inzucht zu vermeiden und den eigenen Bestand kostenlos zu erhöhen.

Von den fünf Männchen, auch Widder genannt, die bereits im Wernigeröder Wildpark leben, seien die beiden europäischen Mufflon-Damen gut aufgenommen worden. Zu finden ist ihr etwas erhöht gelegenes Gehege gleich am Eingang der Anlage.

In Deutschland gibt es auch freilebende Ovis ammon musimon - so die lateinische Bezeichnung - zu finden, jedoch erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals wurden mehrere Tiere ausgewildert. Ursprünglich stammt die kleine Wildschafart aus dem Mittelmeerraum.