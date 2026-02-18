Mehr als drei Jahrzehnte lang prägte er Wernigerodes Kulturszene: Rainer Hochmuth sorgte für 1.000 Konzerte, Feste und Shows. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand – aber nicht von der Bühne.

Wernigerode. - Ob Polit-Ikone Gregor Gysi, Rockpoet Heinz Rudolf Kunze, Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke oder „Jugendliebe“-Star Ute Freudenberg: Wenn Berühmtheiten in Wernigerode auf der Bühne stehen, steckt seit 35 Jahren meist ein Mann dahinter: Rainer Hochmuth. Kurz vor seinem Ruhestand erinnert er sich an große Diven, Feuertaufen und legendäre Pannen.