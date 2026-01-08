Der Wernigeröder Sportverein Rot-Weiß kämpft um sein Trainingsgelände: Ein Drittel der Mitglieder ist betroffen. Welche Lösungen der Vorstand plant, erklärt Präsident André Boks.

Im Sportzentrum Gießerweg in Wernigerode trainiert ein Drittel der WSV-Mitglieder: Die Halle bereitet dem Vereinsvorstand Kopfzerbrechen.

Wernigerode. - Mit rund 1.500 Mitgliedern gilt der Wernigeröder Sportverein Rot-Weiß (WSV) als einer der größten im Landkreis Harz. Welches Problem die Gemeinschaft mit 23 Abteilungen plagt und wie sie es lösen will, verrät Vereinspräsident André Boks im Interview mit Reporter Holger Manigk.