Einkaufen im Harz Wernigerodes Harzblick ohne Supermarkt: Stadt prüft neues Grundstück – das sind die Details

Seit der Schließung des NP-Supermarktes fehlt im Wernigeröder Wohngebiet Harzblick eine Einkaufsmöglichkeit – und die Geduld der Anwohner wird weiter auf die Probe gestellt. Die Stadt muss ihre Pläne ändern. Was das für die Neu-Ansiedlung bedeutet.