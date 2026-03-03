Mit der Sittlichkeit war es im 19. Jahrhundert in Benneckenstein so eine Sache. Einblicke in Akten geben Einsicht, wie zur damaligen Zeit mit wilden Ehen und Ehebruch umgegangen wurde.

Wie es im 19. Jahrhundert um die Sittlichkeit im Oberharz bestellt war

Wilde Ehen im 19. Jahrhundert: Einblicke in Akten geben Einsicht, wie es um die damalige Sittlichkeit in Harz bestellt war.

Benneckenstein. - In puncto Sitte und Moral waren die Menschen im preußischen Teil des Harzes wahrlich nicht beispielgebend. Wo Bedürftigkeit und soziale Unsicherheit vorherrschen, ist es erfahrungsgemäß mit Anstand und Gottesfürchtigkeit meist nicht weit her. Das bestätigen die Einblicke in die archivierten Magistrats- und Polizeiakten von Alt-Benneckenstein immer wieder.