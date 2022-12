Wie Harzer Kindern in Kenia Hoffnung geben

Stefanie und André Riefenstahl aus Ilsenburg haben in Kenia die Kinder besucht, die im Hilfsprojekt „Steffi gives hope“ unterstützt werden.

Ilsenburg - Sie sind zurück – zurück von einer zehntägigen Reise in das winterliche Kenia. Winter in Kenia bedeutet, dass in dem afrikanischen Land Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius herrschen. Für Stefanie und André Riefenstahl war es vor allem eine Reise, die sie darin bestärkte, ihre Arbeit für Menschen in diesem Land fortzusetzen. Doch der Reihe nach.