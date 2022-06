Wie Lehrerin aus Ukraine anderen Flüchtlingen in Ilsenburg helfen soll

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt auch in Ilsenburg. Inzwischen sind etwa 20 Frauen und Kinder angekommen. Eine junge Lehrerin aus der Partnerstadt Kremenez ist unter ihnen.

Bei einem ersten Besuch im Kloster Drübeck nutzte Maria Sukalo am Sonntag die Möglichkeit, ein Friedenslicht in der Klosterkirche zu entzünden.

Ilsenburg - Samstagnacht (12. März) in Hannover-Laatzen: Auf dem Bahnhof am ehemaligen Expo-Gelände stoppt ein Sonderzug aus Polen. Die Passagiere: Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen. Eine von ihnen ist Maria Sukalo.