Wie Wernigerodes Gymnasien gemeinsam gegen die Fusion kämpfen

Kampf gegen Fusion: Am Stadtfeld-Gymnasium in Wernigerode protestieren Schüler gegen die Entscheidung des Kreistags.

Wernigerode - „Eine Fusion fordert immer Opfer. Und die Leidtragenden sind wir.“ Die Worte von Stadtfeld-Gymnasiast Julian Aschoff sind an den Harzer Kreistag gerichtet. Dieser hatte in der vergangenen Woche im Rahmen der neuen Schulentwicklungsplanung die Fusion der Wernigeröder Gymnasien angeordnet. Eine Entscheidung, die in der Stadt für Frust und Enttäuschung sorgt.