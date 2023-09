O'zapft ist heißt es am Ochsenteich in Wernigerode. Die Wiesngaudi-Zeit hat begonnen

Wernigerode - Los geht’s: Michael Wiecker, eingerahmt von Anna (links) und Aileen, freut sich auf die kommenden Wiesngaudi-Tage. Nach dem offiziellen Auftakt am Freitag (15. September) geht es am Samstag (16. September) auf dem Ochsenteichgelände weiter. Beginn ist wie gewohnt um 18 Uhr, Einlass bereits eine Stunde früher

Die nächste Runde steigt dann am vierten September-Wochenende, Freitag, 22. September, sowie am Samstag, 23. September. Karten für alle Fans der stimmungsgeladenen Party in Dirndl und Lederhosen sind an der Abendkasse oder im Café am Markt erhältlich.