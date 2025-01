Neues Party-Konzept Wernigeröder Wiesngaudi: So anders wird das Harzer Oktoberfest in diesem Jahr

Auch in diesem Jahr wird unter dem Motto „O'zapft is!“ zur Wernigeröder Wiesngaudi eingeladen. Doch dieses Mal erwartet die Besucher ein völlig anderes Konzept, kündigt der neue Veranstalter an. Was es damit auf sich hat.