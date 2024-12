Was Sitte und Moral anging, waren die alten Benneckensteiner nicht gerade beispielgebend, wie ein Blick in alte Polizeiakten zeigt.

Wilde Zeiten in Benneckenstein: Von Sitte, Moral und ungewollten Schwangerschaften

Benneckenstein. - In puncto Sitte und Moral waren unsere Altvorderen im preußischen Teil des Harzes wahrlich nicht beispielgebend. Wo Bedürftigkeit und soziale Unsicherheit vorherrschen, ist es erfahrungsgemäß mit Anstand und Gottesfürchtigkeit meist nicht weit her. Das bestätigen die Einblicke in die archivierten Magistrats- und Polizeiakten von Alt-Benneckenstein immer wieder.