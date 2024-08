In Wernigerode sorgen Wildtiere wie Waschbären und Wildschweine für erhebliche Probleme. Während andere Städte im Harz Stadtjäger haben, fehlt in Wernigerode noch immer ein solcher Dienst. Bürger sind auf sich allein gestellt.

Schäden durch Fuchs, Marder, Wildschwein und Co.

Im Harz rücken immer mehr Wildtiere in bewohnte Gebiete vor, auch in Wernigerode häufen sich die Probleme.

Wernigerode/Harz. - Was tun, wenn Wildschweine regelmäßig den Garten verwüsten, wenn sich ein Waschbär auf dem Dachboden eingenistet hat? In anderen Harzstädten gibt es Stadtjäger, die Betroffenen zur Seite stehen. In Wernigerode nicht.