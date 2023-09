Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbingerode/Hasselfelde - Das Thema sorgt im Harz für Aufruhr: Sollen auf Brachflächen im Wald Windräder gebaut werden? In der Stadt Oberharz am Brocken haben die Mitglieder des Stadtrates darüber beraten – was einen Verein von Windkraftgegnern auf den Plan gerufen hat.