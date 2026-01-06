Die Bergwacht Wernigerode und Rettungsdienste hatten um den Jahreswechsel 2025/26 rund um dem Brocken zuhauf Arbeit: Immer wieder stürzten Wanderer und erlitten zuweilen schwere Verletzungen. Was die Profis Ausflüglern im Harz raten.

Rettungsdienst und Bergwacht bei einem der vielen Einsätze, zu denen sie in der Woche des Jahreswechsels 2025/2026 gerufen wurden.

Schierke. - Der höchste Gipfel im Norden, dazu Tage mit gutem Wetter, aber auch Schnee, Glätte und zuweilen heftiger Wind hoch oben – und all das gepaart mit Ferien und zahlreichen Urlaubern im Landkreis Harz. Das Resultat von einer Woche zwischen Weihnachten und Neujahr bringt Bernd Wagner als Chef der Bergwacht Wernigerode so auf den Punkt: 14 – und damit überdurchschnittlich viele – Einsätze binnen sieben Tagen für die Kameraden am Berg.