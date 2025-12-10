Der Wintersportverein Benneckenstein von 1909 will 2026 seinen Vereinsbungalow sanieren. Dafür bedarf es noch Eigenmittel, ohne die das Projekt nicht finanziert werden kann. Auch in sportlicher Hinsicht ist wieder einiges geplant. Rückblickend geht ein erfolgreiches Sportjahr zu Ende.

Muss erneuert werden: Der Vereinsbungalow des WSV Benneckenstein von 1909.

Benneckenstein. - Die Tour de Harz, die Kreis-Kinder- und Jugend-Olympiade des Landkreises Harz, die Sommer-Ski-Challenge des Deutschen Skiverbandes: 2025 hat der Wintersportverein (WSV) Benneckenstein von 1909 erfolgreich an vielen unterschiedlichen Wettkämpfen und Veranstaltungen teilgenommen. Im kommenden Jahr steht dem Oberharzer Verein neben sportlichen Aktivitäten eine große Baustelle bevor.