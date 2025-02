Neuansiedlung Bei Ilsenburg Nach Aus für Traditionsdruckerei im Harz: Wer in leerstehende Immobilie in Drübeck einzieht

Neues Leben zieht in die Druckerei im Gewerbegebiet Am Thie in Drübeck (Harz) ein. Verleger Frank Pommer hat die Immobilie verkauft. Das ist zum neuen Besitzer und zu seinen Plänen bekannt.