Rübeland. - Knapp 1,5 Millionen Tonnen an Kalk- und Kalksteinprodukten werden jährlich von den Fels-Werken über das umfangreiche Gleisnetz im Harz per Bahn abgefahren. Damit der Transport auch in Zukunft zu einem großen Teil über die Schienen abläuft, sollen in diesem Jahr Gleise saniert werden. Für das Vorhaben erhielt das Unternehmen Fördergeld vom Land Sachsen-Anhalt.

