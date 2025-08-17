Lebensqualität und Lieblingsorte „Wohnen, wo andere Urlaub machen“: Was Wernigeröder an der Stadt im Harz lieben
Wernigerode ist bei Touristen äußerst beliebt, doch wie sehen die Einwohner die Harz-Stadt? In einer Umfrage berichten einige von ihnen, was für sie die Lebensqualität in dem Ort ausmacht und welche Attraktionen sie immer wieder begeistern.
Wernigerode. - Parkplatz-Mangel, verstopfte Straßen und häufig kaum ein Durchkommen in der Innenstadt vor lauter Touristen - es gibt vieles, was Wernigeröder an ihrer Stadt nervt. Dennoch lieben viele Einwohner ihre Heimat. Was sie so besonders macht, zeigt eine Umfrage.