Wolfssichtungen sorgen für Gesprächsstoff in Wernigerode. Im Nationalpark Harz scheinen die Raubtiere gut 200 Jahre nach ihrer Ausrottung in der Region wieder Fuß gefasst zu haben. Was bislang über ihre Ausbreitung bekannt ist.

Wölfe im Nationalpark Harz: Wo die Raubtiere rund um den Brocken wieder heimisch sind

Wölfe galten seit 1798 im Harz als ausgerottet, nun sind sie in der Region wieder anzutreffen - auch abseits von Gehegen wie hier im Tierpark Hexentanzplatz in Thale.

Wernigerode. - Wanderer aus Wernigerode sind in Aufregung: Mindestens ein Wolf soll durch den Wald bei Drei Annen streifen, in sozialen Medien kursieren entsprechende Aufnahmen aus einer Fotofalle. Meldungen zu den hundeartigen Raubtieren im benachbarten Nationalpark Harz sind indes keine Seltenheit mehr.