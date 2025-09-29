Nikolai Witte, der umstrittene Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB) im Harz, soll seinen Job vorzeitig verlieren. Die Verbandsversammlung will einen zweiten Anlauf nehmen, um Witte zu feuern.

Zoff bei Wasserverband im Harz: Umstrittener Geschäftsführer vor Entlassung - zweiter Anlauf für Rauswurf

Wernigerode. - Dienstag, 4. November, ab 17.30 Uhr im Klärwerk Silstedt: An diesem Abend soll der Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB), Nikolai Witte, seinen gut dotierten Job verlieren. Rund ein Jahr vorfristig - regulär läuft Wittes Vertrag noch bis Ende 2026 - und fristlos. Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind entschlossen, diesen Schritt im zweiten Anlauf zu vollziehen.