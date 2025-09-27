weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Traum vom Reiterhof verwirklicht – Charlotts Weg zur Pferde-Trainerin

Mit Reiterhof in Biederitz Träume sind zum Leben da: Wie diese Frau ihr persönliches Glück selbst in die Hand nahm - und alles auf eine Karte setzte

Charlott Weiner-Fischer hat ihren Traum verwirklicht. Sie führt zusammen mit ihrem Mann einen Reiterhof in Woltersdorf - und hat dafür viele Widerstände überwunden.

Von Franziska Stawitz Aktualisiert: 29.09.2025, 10:45
Charlott Weiner-Fischer aus Woltersdorf mit ihren Pferden Bravo und Prado
Woltersdorf - „Pferde sind mein Leben, Tiere allgemein“ - Charlott Weiner- Fischer sitzt mit einem großen Strohhut auf dem Kopf vor ihrem Reitstall „Reitgesund“ in Woltersdorf. Die Geschichte einer Frau, die das tut, wovon viele ein Leben lang träumen: Sie setzt ihre Träume auch in die Tat um.