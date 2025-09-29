weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Einkaufen bis in die Nacht: Late-Night-Shopping in Stendal begeistert mit Händlermeile und Kulinarik

Stendal lädt zum Late-Night-Shopping mit Händlermeile, Aktionen und kulinarischen Highlights ein. Besucher genießen entspanntes Einkaufen bis in die Abendstunden.

Von Berit Boetzer 29.09.2025, 09:22
Jens Flögel und Jenny Neitzke trafen den Geschmack der Kunden beim Late-Night-Shopping in Stendal.
Jens Flögel und Jenny Neitzke trafen den Geschmack der Kunden beim Late-Night-Shopping in Stendal. Foto: Berit Boetzer

Stendal. - Es war ein Versuch und er hat gezündet. Zur jüngsten Auflage des Late-Night-Shoppings in Stendal, verbunden mit der Kampagne „Heimat shoppen“, war das Angebot größer als bisher und das kam bei den Besuchern sehr gut an.