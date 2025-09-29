Stendal lädt zum Late-Night-Shopping mit Händlermeile, Aktionen und kulinarischen Highlights ein. Besucher genießen entspanntes Einkaufen bis in die Abendstunden.

Jens Flögel und Jenny Neitzke trafen den Geschmack der Kunden beim Late-Night-Shopping in Stendal.

Stendal. - Es war ein Versuch und er hat gezündet. Zur jüngsten Auflage des Late-Night-Shoppings in Stendal, verbunden mit der Kampagne „Heimat shoppen“, war das Angebot größer als bisher und das kam bei den Besuchern sehr gut an.