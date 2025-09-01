8,5 Millionen Euro fehlen Barleben steckt plötzlich in der Finanzkrise: Erste Projekte sind gestoppt

Nach Jahren hat Barleben wieder mit einer Haushaltssperre zu kämpfen. Grund ist ein Minus von 8,5 Millionen Euro. Die Krise könnte jedoch länger andauern. Was das künftig für Steuererhöhungen und auch für Kitas, Feuerwehr und andere Projekte bedeutet.