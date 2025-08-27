Nachdem die Gründer von „Unser Schopp“ ihr Konzept für einen Dorfladen in Elend vorgestellt haben, bekundeten bereits erste Einwohner ihr Interesse an dem Projekt. Wie es aktuell um den geplanten Einkaufsladen steht.

Dorfladen im Oberharz? Auf so viel Zuspruch stößt das Konzept in Elend bisher

Sandy Hoppert und Marius Schiel sind die Gründer des personallosen Einkaufsladens „Unser Schopp“.

Elend. - Ein eigener Dorfladen für Elend? Das könnte Realität werden, vorausgesetzt genügend Einwohner signalisieren ihr Interesse an dem Projekt in Form eines Abos. Vor rund zwei Monaten stellten die Gründer ihre Idee interessierten Bewohnern vor. Seitdem haben sich einige gefunden, die das Projekt unterstützen.