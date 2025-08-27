weather regenschauer
  4. Einkaufen im Harz: Dorfladen im Oberharz? Auf so viel Zuspruch stößt das Konzept in Elend bisher

Nachdem die Gründer von „Unser Schopp“ ihr Konzept für einen Dorfladen in Elend vorgestellt haben, bekundeten bereits erste Einwohner ihr Interesse an dem Projekt. Wie es aktuell um den geplanten Einkaufsladen steht.

Von Matthias Distler 27.08.2025, 10:30
Sandy Hoppert und Marius Schiel sind die Gründer des personallosen Einkaufsladens „Unser Schopp“. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Elend. - Ein eigener Dorfladen für Elend? Das könnte Realität werden, vorausgesetzt genügend Einwohner signalisieren ihr Interesse an dem Projekt in Form eines Abos. Vor rund zwei Monaten stellten die Gründer ihre Idee interessierten Bewohnern vor. Seitdem haben sich einige gefunden, die das Projekt unterstützen.