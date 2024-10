Wernigeröder können ihre Heimat an einem November-Tag als Touristen erkunden - mit vielen Sonderaktionen und freiem Eintritt bei Attraktionen. Was dafür in der Harz-Stadt alles geplant ist.

Zu Gast in der eigenen Stadt: Was Wernigeröder Besonderes an einem November-Tag erleben können

Wernigerode. - Wernigeröder verbinden mit den Millionen Touristen und Tagesgästen in der Harz-Stadt eine Hassliebe: „Für die Einwohner stehen meist Probleme wie Staus im Fokus, doch die Besucher tragen auch zu ihrer Lebensqualität bei“, sagt Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG). Die will nun mit einem besonderen Angebot Einblicke liefern.

Unter dem Motto „Sei Gast in Wernigerode – Dein Tag, Deine Stadt“ dürfen Bewohner am Sonnabend, 16. November, die Touri-Brille aufsetzen: Sie können städtische Museen, Kultureinrichtungen sowie den Bürgerpark, wo die Modell-Werkstatt öffnet, bei kostenfreiem Eintritt besuchen, verspricht Meling. Dazu soll es Sonderführungen geben.

Shuttlebusse fahren Wernigeröder gratis druch die Harz-Stadt

Außerdem seien Gratis-Shuttlebusse geplant, die Wernigeröder im Halbstundentakt von einer Attraktion zur anderen bringen. Zum Abschluss wird zu einer Podiumsdiskussion mit Experten aus der Branche eingeladen: „Wir wollen erklären: Was bringt der Tourismus den Einwohnern? Eine derart belebte Innenstadt mit so vielen Geschäften wäre etwa ohne die Gäste nicht möglich. Dabei sollen aber auch Belastungen nicht ausgeklammert werden“, erläutert Meling.

Für die Aktion, die die WTG mit der Stadtverwaltung, dem Landestourismusverband und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt organisiert, werden noch weitere Partner gesucht: „Wir möchten Hotels und Gastronomen einbeziehen, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen: Für viele Wernigeröder ist sicher interessant, was in einer Großküche passiert“, sagt der WTG-Chef. Vielleicht sei sogar eine vergünstigte Übernachtung in einer Luxushotel-Suite in der eigenen Stadt oder ein Wellness-Angebot im Spa-Bereich zum Sonderpreis möglich.

Hotels, Gaststätten und Freizeitstätten können sich noch anmelden

Mit einigen Freizeit-Einrichtungen der Harz-Stadt seien die Touristiker bereits im Gespräch, weitere Interessenten willkommen. Sie können sich mit Ideen und Vorschlägen an Michaela Nitzsche von der WTG wenden: per E-Mail an m.nitzsche@wernigerode.de oder unter Telefon 03943/5 53 78 21.

Das Konzept sei nicht neu, ergänzt Meling: In Aschersleben im benachbarten Salzlandkreis gab es ein ähnliches Angebot schon vor zwei Jahren. Der Harzer Tourismusverband lädt für November zudem zu einer länderübergreifenden Aktionswoche „Wir im Harz“ ein: „Die Region insgesamt mit rund 700.000 Einwohnern hat ein großes Potenzial: Viele von ihnen wissen gar nicht, wie schön sie es direkt vor der eigenen Haustür haben“, betont Andreas Meling angesichts der Vielzahl an Museen, Kultur- und Freizeitangeboten zwischen Goslar und Sangerhausen, Nordhausen und Halberstadt.

Hochschule Harz: Was Studie über Wernigeröder und Tourismus sagt

Diese Aktionen seien Teil einer Gesamtstrategie, mehr auf die Einwohner zu achten. Eine Studentin der Hochschule Harz hat in ihrer Master-Arbeit untersucht, wie Wernigeröder die Auswirkungen des Gastgewerbes wahrnehmen. Das Ergebnis präsentierte Isabel van der Burg im Frühling: Zwar empfinden die Einwohner den Tourismus für die Stadt und sich selbst als eher positiv – letzteres aber weniger als der Landesdurchschnitt in Sachsen-Anhalt.