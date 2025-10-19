Zwischen Goslar und Halberstadt rollen wochenlang keine Züge – ausgerechnet in einer der wichtigsten Reisezeiten. Pendler und Touristen müssen sich auf Schienenersatzverkehr, deutlich längere Fahrzeiten und überfüllte Busse gefasst machen.

Pendler und Urlauber betroffen: Bahnstrecke im Harz ab 20. Oktober bis Mitte November gesperrt

Schon wieder: Zugreisende müssen sich im Harz auf Schienenersatzverkehr und Einschränkungen gefasst machen,

Wernigerode/Halberstadt. - Ausgerechnet in den bei Harz-Touristen beliebten Herbstferien müssen sich Bahnfahrer erneut auf eine Streckensperrung gefasst machen. Zwischen Goslar und Halberstadt rollt bis in den November hinein kein regulärer Zug mehr.