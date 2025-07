Traditionell hat die Heimatstube Elbingerode während des Oldtimer-Treffens in der Oberharz-Stadt geöffnet. Und passend zu den alten Autos wird in dem kleinen Museum ebenfalls ein echter „Oldie“ zu sehen sein.

Elbingerode. - Zahlreiche historische Fahrzeuge können beim diesjährigen Oldtimer-Treffen in Elbingerode am Sonntag, 3. August, von 9 bis 17 Uhr im Stadtzentrum besichtigt werden. Traditionell hat an diesem Tag auch die Heimatstube geöffnet. Dort können Gäste ebenfalls echte Raritäten bestaunen. Darunter ein historisches Arbeitsgerät, das vor dem kleinen Museum seinen neuen Platz gefunden hat.