Eggersdorf - Erna Schmidtke-Hübenstein, Lisbeth Koslowki oder Helga, die singende Wirtin – vermutlich ist unseren Lesern eine dieser Figuren schon einmal begegnet. Hinter ihnen verbirgt sich seit nunmehr 25 Jahren die Humoristin Josefine Lemke aus Eggersdorf. Am Mittwoch feierte die Unterhaltungskünstlerin ihr 25-jähriges Firmenjubiläum in der Gaststätte „Zum Pferdestall“ in Eggersdorf.

Vor allem Familie, Freunde und Wegbegleiter sind für die Freiberuflerin ein Garant für den langjährigen Erfolg. Bei diesen bedankte sich Josefine Lemke zu Beginn in größerer Runde. Sie sei stolz auf ihre zahlreichen Wegbegleiter und macht auf den Stellenwert der Kultur aufmerksam. „Die Kultur ist für unseren Nachwuchs sehr wichtig. Es ist ein Bildungsauftrag“, so Josefine Lemke.

Zu Gast in Eggersdorf waren beispielsweise Petra Hoffmann aus Dresden, bekannt als das „Sachsenkind Friedlinde“ oder Gerit Hesse von ihrer Agentur Rondo Promotion aus Dessau. Auch wenn nicht alle Auswärtigen Eggersdorf oder aber die Gaststätte auf Anhieb gefunden haben, konnte Josefine Lemke dennoch viele alte Freunde am Abend begrüßen.

Der Ursprung der Karriere

In ihrer Ansprache blickte Lemke auf ihre abwechslungsreiche Karriere zurück. Die Ursprünge dieser verortet sie auf dem elterlichen Hof, auf dem bereits viele Hochzeiten mit Livekapelle gefeiert wurden. „Ich wollte immer singen“, erinnert sie sich. Dieser Zukunftswunsch wurde allerdings schnell auf Anraten der Zuhörer wieder verworfen.

Nach dem Studium folgt die Betreibung einer Polsterei mit ihrem Mann. Durch diese Erfahrungen weiß sie, was sie später in ihrer Selbstständigkeit erwartet. Zwar arbeitet sie seit 1994 als Autorin und Regisseurin, den Schritt auf die Bühne wagte sie allerdings erst später.

Es war das Soziokulturelle Zentrum Treff, welches Josefine Lemke zum Gang auf die Bühne ermutigte. Inzwischen bezeichnet sie die Einrichtung als ihr zu Hause und zieht sie immer anderen Veranstaltungsorten vor. Einzig das Oli Kino in Magdeburg nimmt einen ähnlichen Stellenwert bei ihr ein.

Nach hartnäckigen Anrufen wurde sie schließlich von der Dessauer Agentur Rondo Promotion unter Vertrag genommen. „Natürlich will jeder Künstler ganz schnell ein Star werden“, so Lemke. Dennoch sei sie der Agentur im Nachhinein sehr dankbar, dass sie an das richtige Publikum geführt wurde. Sie fühle sich gut betreut und habe einen guten Stammkundenkreis, der sie teilweise seit 15 Jahren buche.

Höhepunkte der Karriere

Im Verlauf des weiteren Abends berichtet Josefine Lemke von weiteren Höhepunkten ihrer beruflichen Laufbahn. Vor allem die Arbeit mit Wolfgang Lippert bezeichnete sie als Highlight, ebenso die Kreuzfahrtauftritte auf der Aida von 2013-2019, bei denen sie viele Bekanntschaften gemacht habe.

Aber auch die Auftritte in Rehakliniken sind ihr sehr wichtig. Zum einen bieten sie Lemke die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, zum anderen, was viel wichtiger ist, kann sie kranke Menschen bei der Genesung unterstützen. „Diese Auftritte machen mich als Künstler demütig. Man sammelt wertvolle Erfahrungen und das Lächeln ist ein zusätzlicher Lohn“, berichtet Lemke.

Nach der Corona-Zwangspause war es vor allem der Allgemeine Behindertenverband Sachsen-Anhalt um Frank Schiwek, der ihr erste Auftritte verschaffte, als dies wieder möglich war.

Jährlich um die 200 Auftritte machen Josefine Lemke zu einer festen Größe in der Unterhaltungsbranche. Neben ihren Sologastspielen tritt Lemke ebenfalls an Theatern oder bei bunten Programm im Open-Air und Tourneebereich auf. Die weit über die Grenzen Sachsen-Anhalts bekannte Künstlerin wurde 2010 mit dem Internationalen Showpreis in der Sparte Frauenpower ausgezeichnet und wurde im Folgejahr Preisträgerin des bundesweiten Unterhaltungswettbewerbes „Herzklopfen kostenlos“ in der Kategorie Artistik, Tanz und Humor.

Angelehnt an ihre Kunstfiguren, kreierte die Eggersdorferin für ihre Jubiläumsfeier einen eigenen alkoholischen Drink namens „Erna Schmidtke-Hübenstein“ und einen alkoholfreien Cocktail namens „Lisbeth Koslowki“, die bei den Gästen hervorragend ankamen.