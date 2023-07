In Zens feierte man nicht nur das Heimatfest, sonder auch 25 Jahre „Zicken-Zens“. Dazu ließen sie sich etwas ganz besonderes einfallen.

Wie man in Zens Heimatfest feiert

Ausgelassene Freude herrscht auf dem traditionellen Heimatfest in Zens. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der „Zicken-Zenser“ wird erstmals die Bördeländer Bauernolympiade ausgerichtet.

Zens - Vor kurzem fand das lang ersehnte Heimatfest in Zens statt, bei dem der Verein „Zicken-Zens“ sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Trotz der Herausforderungen, die mit der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Anbau des Vereinsgeländes der „Grünen Ecke“ einhergingen, strömten allein am ersten Tag 300 Besucher auf das Festgelände.

Das zweitägige Fest hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Den Anfang machte nach der Eröffnung und Begrüßung sowie den Grußworten der Gratulanten, unter denen sich auch Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) befand, das bezaubernde Programm der örtlichen Kita, bei dem die kleinen Künstler ihr Können zeigten und begeisterten. Es war ein großartiger Moment für die Kinder, ihre Talente vor einem so großen Publikum präsentieren zu können.

Beim Skilauf zu dritt ist Koordination gefragt. Julien Kadenbach

Buntes Programm für Klein und Groß

Der Höhepunkt des Festes war zweifellos die erste Bördeland-Bauernolympiade, bei der sieben Mannschaften aus fast allen Ortsteilen im sportlichen Wettkampf gegeneinander antraten. Selbst eine Mannschaft der Verwaltung der Gemeinde Bördeland nahm am Wettkampf teil und unterstützte die Veranstaltung im Rahmen ihres Projektes „Demokratie Leben“. Die Teilnehmer zeigten großen Ehrgeiz und Teamgeist und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre. Dabei waren unter anderem Milchmelken, im Zweier-Team mit den Füßen verbunden Kartoffeln einsammeln und Skilauf zu dritt ohne Hilfsmittel. Die abwechslungsreichen und witzigen Disziplinen waren für Gäste und Teilnehmer hervorragend anzusehen.

Im Rahmen des vielfältigen Programms konnten die Besucher auch andere spannende Attraktionen genießen. Beim Entenangeln hatten Jung und Alt die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Eine mitreißende Zirkusvorführung, inklusive einer beeindruckenden Manege mit Hunden, Ratten und einer faszinierenden Balancevorführung ließ die Herzen der Zuschauer höherschlagen.

Auch das Melken stellt besonders für die jüngeren Teilnehmer eine Herausforderung dar. Julien Kadenbach

Der Schützenverein aus Eggersdorf lud die Gäste ein, ihr Talent im Bogenschießen zu testen. Mit fachkundiger Anleitung konnten sie ihre Treffsicherheit verbessern und in diese traditionsreiche Sportart eintauchen. Das Kinderschminken der Kita zauberte bunte Farben und Fantasiewesen auf die Gesichter der kleinen Festbesucher.

Für viele Lacher sorgte Jonas Brösel der in die Rolle des beliebten Komikers „Otto“ schlüpfte und mit seinem humorvollen Auftritt für ausgelassene Stimmung sorgte. Als „Sandmann“ besuchte er am späten Sonnabend die Kinder in seinem Trabbi und ließ mit seinem verstreuten Schlafsand kleine müde Augen entstehen.

Kulinarischer Schlemmerhügel

Um die hungrigen und durstigen Besucher zu versorgen, bot der Schlemmerhügel eine breite Auswahl an Speisen und erfrischenden Getränken. Auch beim Frühshoppen kam niemand durstig nach Hause. Die traditionelle Dorfolympiade, an der viele Besucher teilnahmen, durfte ebenfalls nicht fehlen und sorgte für viel Spaß und Begeisterung.

Der Verein „Zicken-Zens“ bedankte sich herzlich bei allen Helfern und Unterstützern, die dazu beigetragen haben, dass das Heimatfest ein voller Erfolg wurde. Die Vereinsvorsitzende, Kerstin Jungnickel, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Festes: „Unser Heimatfest war ein voller Erfolg, und wir haben schon sehr viel Lob bekommen. Die Olympiade für die Orte der Gemeinde Bördeland und das Team der Verwaltung war ein riesiger Spaß. Unser Frühshoppen war gut besucht, und die Stimmung war einfach nur wahnsinnig.“