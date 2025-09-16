Großer Festumzug, historische Einsatzfahrzeuge, Kinder- und Jugendfeuerwehr-Vorführungen sowie eine spektakuläre Drehleiter-Show – das Jubiläum der Feuerwehr Klein Ammensleben zieht zahlreiche Besucher an.

Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltung zum 130-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Klein Ammensleben war ein großer Festumzug.

Klein Ammensleben - Zum großen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Klein Ammensleben herrschte Ausnahmezustand in dem kleinen Ort. Beim Festumzug füllten historische und moderne Einsatzfahrzeuge, begleitet von der Schalmeienkapelle und vielen begeisterten Zuschauern, die Straßen mit Leben - und ganz viel rot.

Auf dem Festgelände wartete ein buntes Programm auf Groß und Klein: Dazu gehörte unter anderem eine Ausstellung historischer und moderner Feuerwehrtechnik. Dafür reisten auch Fahrzeuge anderer Wehren aus der gesamten Gemeinde an. Zudem wurden Vorführungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr geboten.

Drehleiter versetzt Zuschauer ins Staunen

Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes bildete eine Show mit einer Drehleiter. Die Vorführung hoch oben in der Luft versetzte die Zuschauer ins Staunen.

Für buntes Treiben sorgten mehrere Schausteller. Am Abend kamen vor allem junge Leute auf ihre Kosten: Während einer Tanzveranstaltung wurde gefeiert bis spät in die Nacht.