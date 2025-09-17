Der Schützenverein Staßfurt ist schon Meister, weil ihm zur Stadtmeisterschaft nur noch ein Punkt fehlt. Die Plätze bleiben aber bis zur letzten Runde hart umkämpft.

Die Stadtmeisterschaft der Sportschützen in der Disziplin KK-Gewehr, Auflage, wurde in der Runde zuvor ebenfalls in Staßfurt ausgetragen.

Staßfurt. - Die dritte Runde um die Stadtmeisterschaft der Sportschützen der Stadt Staßfurt hat der Schützenverein (SV) Staßfurt mit 497 Ringen (von 600 möglichen) für sich entschieden. Carsten Schwerd führt dabei auch die Einzelwertung mit 178 Ringen an. Kerstin Eggert (162) und Bernd Eggert (157) trugen zum Teamsieg bei.