In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 19. bis 21. September ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: "RAM JAM" mit Rap beginnt am 19.9. um 16.30 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Zur TIHT Kollektivnacht mit Techno, Trance, Hardtechno und Industrial legen am 20.9. ab 23 Uhr L.zwo, Blame the Booker, DJ Tipster, Red Sunday, Helie Limoncello, Kostja, JoGa, Fine Unterkracher und Benito auf.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 19.9. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Für den 21.9. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt zu den Partys ist frei.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 steht am 19.9. ab 19.30 Uhr "Schwarzes Gold" auf dem Programm. Gespielt wird nur von Vinyl, die Besucher können bis zu drei Platten selbst mitbringen. Für den 21.9. steht der letzte Sonntagsbumms der Saison im Kalender.

Ellen Noir: Tscharällo ist ab 18.30 Uhr im Rahmen der Kulturnacht im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof zu erleben. Um 23 Uhr beginnt hier die Große After-Show-Party mit Musik der 80er, 90er und 2000er mit DJ Pecee. Die Bändchen der Kulturnacht gelten als Eintritt.

Buttergasse: "Mamma Mia" am 19.9. um 20 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 ist ausverkauft. Für die Aftershow Party mit DJ benDMA ab 23 Uhr waren zum Redaktionsschluss indes noch Tickets zu haben. Deep House, Electro und Nu Disco legt am 20.9. ab 23 Uhr dann Kird van Dubberstein zur "Las Vegas Night" auf.

Boys’n’Beats: Die "Spin the Track' – Die Musikwunsch-Glücksrad-Party" beginnt am 19.9. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Für den 20.9. steht ab 23 Uhr "Shake & Win – Die Glücksdrink-Nacht" im Kalender.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 bricht im Down Town Club am 19.9. ab 23 Uhr die "Down Town Club Nacht" mit DJ Toni Winter an. Gespielt werden Charts und aktuelle Hits. Am 20.9. ab 23 Uhr feiert DJ Alex die "90er/2000er Party"".

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 wird im MoaBeat am 19.9. ab 23 Uhr die "MoaBeat Night" mit Stif Mayer gefeiert. "Ibiza Vibes" mit DJ M&M versprechen am 20.9. ab 23 Uhr Sommerfeeling.

Geheimclub: Ab 23 Uhr heißt es am 19.9. "Banana Bass presents: Electro Tendance" im Geheimclub in der Münchenhofstraße 23. Mit dabei sind Calvin Burkardt, Doracell, Shashlyk b2b Tinou, König, Sylux, Bassletics b2bGunja sowie Rosaweiszwind. Zur "Never Stop Klubnacht" am 20.9. ab 23 Uhr haben sich DXTN, Ponygirl, T-Quila und Niklas Albrecht angesagt.

Sudenburger Biergarten: DJ René legt am 20.9. zur Ü30-Party im Sudenburger Biergarten a der Ecke Braunlager Straße/Walmbergsweg auf. Beginn ist um 18 Uhr.

Prinzzclub: Für "Latin Vibes" sorgt DJ Hoff am 20.9. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a.

Factory: „KomaCasper & Friends" sorgen am 20.9. ab 23 Uhr in der Factory, Sandbreite 2, für die Musik.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 20.9. gibt es House bis Techno in der Traumfabrik mit FM Stroemer, Brox Kadus, DPorter und Astronaut Peter Ghost.