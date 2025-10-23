Eigentlich wollten am Sonnabend, 1. November, Wolmirstedts Geflügelzüchter in ihrem Wolmirstedter Vereinsheim „Zur Glucke“ die schönsten Tiere zeigen. Daraus wird nun nichts.

Kein Schnattern und Krähen in der Glucke

Wolmirstedt. - Kein Schnattern, Krähen, Gackern gibt es am Sonnabend, 1. November, in der Glucke. Im Vereinsraum der Geflügelzüchter im Bauernweg 18 sollten die schönsten Tiere ihrer Art präsentiert werden. Jürgen Bednorz, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Wolmirstedt und Umgebung vom Jahre 1909, hoffte auf viele Besucher dieser 32. Ohretal-Schau.