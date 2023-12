Farsleben. - Das Adventsfest des Kulturvereins „Webers Hof“ begann mit einem Konzert in der Dorfkirche. Zu Gast war erneut die Magdeburger Klezmer-Band „ Foyal“, die diesmal mit befreundeten Musikern ein besonderes Programm präsentierte. Danach ging es auf dem weihnachtlich geschmückten Vierseitenhof. Hier konnten sich die Besucher an Feuerschalen aufwärmen.

Die meisten aber zog es zunächst an die Kaffeetafel in den Saal des Haupthauses, wo die Auswahl unter 13 selbstgebackene Kuchen und Torten schwerfiel. Kameraden der Feuerwehr boten in der Hofbackstube Schmalzgebäck und Glühwein an. Außerdem gab es Stände mit Gegrilltem, Schmalzstullen, Grünkohl mit Knacker und am Tresen verschiedene Getränke.

Hanna Bergmann und Joana Eckhardt verkauften Zuckerwatte zugunsten der Abschlussfeier der zehnten Klasse. Foto: Regina Malsch

In der großen Scheune konnte man zudem allerlei Kunsthandwerk kaufen. Der Renner waren die Vogelhäuschen aus Kürbissen, hergestellt von Marion Wust aus Lindhorst. Gymnasiasten und Schüler der Gutenberg-Schule boten Leckeres und Deftiges an. Die Erlös waren für ihre Abschlussfeiern vorgesehen. Viel wurde auch für die Kinder geboten. Ihren großen Auftritt hatten die Mädchen und Jungen der Kita „Weinbergwichtel“ auf der Bühne in der Scheune. Vor ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern führten sie ein kleines Programm auf.

Simone Precht aus Berlin fand Hübsches in der Töpferstube. Foto: Regina Malsch

Viel Applaus gab es für die Kinder der Kita „Weinbergwichtel“. Sie hatten das Weihnachtsprogramm extra für den Weihnachtsmarkt auf Webers Hof einstudiert. Anschließend gab es auch für die Kleinen viel zu sehen und zu bestaunen. Foto: Regina Malsch

Die Kita "Weinbergwichtel" hat viele Pakete gepackt. Foto: Regina Malsch

In der Kaffeestube von Webers Hob boten die Vereinsfrauen 13 selbstgebackene Kuchen und Torten an. Foto: Regina Malsch

Vom Weihnachtsmann – erstmals Ulli Schneider aus Wolmirstedt - gab es dafür anschließend kleine Geschenke.Außerdem war ein Clown stets von den Kleinen umringt. Geöffnet war auch die Töpferwerkstatt, wo nicht nur Simone Preck aus Berlin noch ein kleines Weihnachtsgeschenk fand.

Zahlreiche Weberaner sorgten bis zum späten Abend für das Wohl der Gäste, die erst nachdem Vereinsvorsitzender Werner Teige zum Aufbruch mahnte den Vierseitenhof verließen.