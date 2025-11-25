weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Feuerwehreinsatz in Kindereinrichtung: Alarm in Barleber Kindereinrichtung: Defekt an Heizung verursacht Feuerwehreinsatz

Feuerwehreinsatz in Kindereinrichtung Alarm in Barleber Kindereinrichtung: Defekt an Heizung verursacht Feuerwehreinsatz

Wegen einer Rauchentwicklung im Heizungskeller einer Kindereinrichtung rückte die Feuerwehr in Barleben aus. Die Einrichtung musste vorübergehend geschlossen werden.

Von Till Frieling 25.11.2025, 18:15
In der Kindereinrichtung am Breiteweg wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.
In der Kindereinrichtung am Breiteweg wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Foto: FFW Barleben

Barleben - In der zentralen Kindereinrichtung in Barleben, in der eine Kindertagesstätte und ein Hort untergebracht sind, ist es am Montagnachmittag, 24. November, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Barleben wurden die Einsatzkräfte wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Kindereinrichtung am Breiteweg durch die Leitstelle alarmiert.