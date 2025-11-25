Wegen einer Rauchentwicklung im Heizungskeller einer Kindereinrichtung rückte die Feuerwehr in Barleben aus. Die Einrichtung musste vorübergehend geschlossen werden.

In der Kindereinrichtung am Breiteweg wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Barleben - In der zentralen Kindereinrichtung in Barleben, in der eine Kindertagesstätte und ein Hort untergebracht sind, ist es am Montagnachmittag, 24. November, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Barleben wurden die Einsatzkräfte wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Kindereinrichtung am Breiteweg durch die Leitstelle alarmiert.