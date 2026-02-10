Liveticker
Regionales lockt am meisten Als in Wolmirstedt der Handel noch florierte
Das Wolmirstedter Museum hat jährlich mehrere Tausend Besucher. Die meisten suchen eigene Erinnerungen.
10.02.2026, 14:00
Wolmirstedt. - Auch wenn Wolmirstedts Fußgängerzone das aktuell kaum vermuten lässt, aber noch vor wenigen Jahren war sie eine Flaniermeile mit vielen Geschäften. Davon erzählt die aktuelle Sonderausstellung im Museum. Solche Ausstellungen werden nicht allein von den Museumsmitarbeitern bestückt, das Team um Museumsleiterin Anette Pilz setzt dabei gern auf die Mithilfe der Bevölkerung.