Das Wolmirstedter Museum hat jährlich mehrere Tausend Besucher. Die meisten suchen eigene Erinnerungen.

Als in Wolmirstedt der Handel noch florierte

Wie Heidrun Schulze und Sabine Mally schauen sich viele Wolmirstedter gern die regionalen Ausstellungen des Museums an.

Wolmirstedt. - Auch wenn Wolmirstedts Fußgängerzone das aktuell kaum vermuten lässt, aber noch vor wenigen Jahren war sie eine Flaniermeile mit vielen Geschäften. Davon erzählt die aktuelle Sonderausstellung im Museum. Solche Ausstellungen werden nicht allein von den Museumsmitarbeitern bestückt, das Team um Museumsleiterin Anette Pilz setzt dabei gern auf die Mithilfe der Bevölkerung.