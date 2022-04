Als vor 100 Jahren die Kultur in Samswegen Einzug hielt

Samswegen - Mit einer Ausstellung im Foyer der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen ist Ende Februar das Festjahr zum 1030. Dorfgeburtstag eröffnet worden. Dabei schwelgten vor allem ältere Besucher in Erinnerungen. An mehreren Stellwänden bestaunten sie etliche historische Fotografien, Postkarten und Dokumente aus der Geschichte des Dorfes an der Ohre.