Alte Möbel, historische Radios und authentische Mode kommen beim Heimatverein Barleben ans Licht

Barleben - Auf dem Gelände neben dem Wirtschaftshof in der Agrarstraße in Barleben herrschte am Sonnabend ein reges Treiben. Die Mitglieder des örtlichen Heimatvereins hatten zum Tag der offnen Fundus eingeladen. Damit boten die Heimatfreunde Gästen die Gelegenheit, Einblicke in das eigene Sammelsurium zu erhaschen.