Am Mühlenteich auf der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben wurden die Arbeiten fortgesetzt.

Nachdem im November und Dezember am Mühlenteich auf der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben die in die Jahre gekommene Mauer der Vorkammer zurückgebaut und durch eine Spundwand ersetzt worden war, haben Wasserbauspezialisten nun einen sogenannten Grundzulauf in das neue Bauwerk eingesetzt.

Dieser kann mittels eines Schottes gesteuert werden. Das ist wichtig, damit der Wasserspiegel in der Vorkammer immer die gleiche Höhe hat. Schließlich soll das Becken künftig von der Feuerwehr ganz offiziell als Löschwasserentnahmestelle genutzt werden können.

Das Schott ist erstmals mittels eines Baggers geöffnet worden – zu Testzwecken. Später soll es durch eine Kurbel bedient werden können. Um dorthin zu gelangen, haben die Arbeiter einen Steg aus Stahlgitterohr verlegt sowie ein Geländer angebracht.